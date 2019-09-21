Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

21.09.2019 12:52

Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA