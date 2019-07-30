Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'deki bazı illerin iç kesimlerinde yerel düzeyde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yaşanacağı, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA