Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Doğu Karadeniz kıyı illerinde sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Karadeniz kıyı illerinde sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Kaynak: AA
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