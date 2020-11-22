Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

22.11.2020 12:23 | Son Güncelleme: 22.11.2020 13:42
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısıMETEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de bu akşam için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de bu akşam için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu akşam ve gece saatlerinde Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kuzey kesimlerinde metrekareye 21-50 kilogram arasında kuvvetli yağmur ve sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada, "700 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, görüş azalması ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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