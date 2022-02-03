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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

AA, Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

GİRESUN (AA) - Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre cuma sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların 800 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar olarak başlayacağı, zamanla havanın soğumasıyla 200 metre üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

Doğu Karadeniz, Giresun, Trabzon, Artvin, Güncel, Haber

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