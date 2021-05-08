Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz'de yarın etkili olacak sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz'de yarın etkili olacak sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Sağanağın rüzgarla birlikte, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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