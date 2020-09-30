Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

30.09.2020 08:39 | Son Güncelleme: 30.09.2020 08:42
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak yoğun yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak yoğun yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Yağışların Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kilogram/metrekare) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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