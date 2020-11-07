Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin...
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15
İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16
İzmir: Az bulutlu 21
Adana: Az bulutlu 26
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya: Az bulutlu 26
Samsun: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 17
Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 16
Erzurum: Çok bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı