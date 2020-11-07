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Yurtta hava durumu

07.11.2020 09:03 | Son Güncelleme: 07.11.2020 09:20
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yer yer az bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, İstanbul, Sinop, Tokat ve Gümüşhane çevreleri ile Kırklareli ve Balıkesir'in kıyı, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

İzmir: Az bulutlu 21

Adana: Az bulutlu 26

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu 26

Samsun: Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı 17

Trabzon: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 16

Erzurum: Çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 19

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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