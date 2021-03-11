Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı
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Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı

11.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:34
Doğu Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı

Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden etkisini artırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat), kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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