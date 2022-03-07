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Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

AA, Merve Yıldızalp - Güncel
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Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, Fırtına, Güncel, Haberler

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