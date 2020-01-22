Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.
Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, akşam ise doğusunda, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, saatte 50 ila 75 kilometre hızla esecek rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.