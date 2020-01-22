Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
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Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.

22.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:54
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

'de yarın fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11'inci Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, akşam ise doğusunda, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, saatte 50 ila 75 kilometre hızla esecek rüzgarın, perşembe günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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