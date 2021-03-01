Doğu Karadeniz için çığ uyarısı
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Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

01.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:42
Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde mevcut kar örtüsü üzerine gelen yeni kar yağışları beklendiğinden eğimli ve kalın kar örtüsü olan bölgelerde çığ riskinin arttığının değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, çığ riski nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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