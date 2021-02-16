Doğu Karadeniz için çığ uyarısı
16.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:30
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevcut kar örtüsü üzerine gelen yeni ve kalın kar örtüsü nedeniyle dik yamaçlarda çığ riskinin arttığının değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada, çığ riski nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum