MARDİN (AA) - Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der) Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, "Biz Güneydoğumuzun, Türkiye'nin dizleri olduğunun, emperyalizmin ve siyonizmin bu dizlere vurduğunun, burayı ülkemizden ve İslam aleminden koparabilmek için çeşitli planlar yaptığının farkındayız. Bu planları millet ümmet olarak hep birlikte püskürteceğiz." dedi.

Din-Bir-Der, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) tarafından hayata geçirilen "Doğu Karadeniz-Güneydoğu Anadolu Kardeşlik Projesi" kapsamında, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun'un yanı sıra Erzincan'dan gelen 50 üniversite öğrencisi ve bazı din görevlileri, merkez Artuklu ilçesinde Hacı İsmail Kaya Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Öğrenciler ve din görevlileri, tarihi cami, medrese ve müzeleri gezdi.

Din-Bir-Der Genel Başkanı Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam kardeşliği ortak paydasında ırkçılık fitnesine karşı çalışmalar başlattıklarını söyledi.



Bölgedeki kötü algıların kırılması için yürütülen çalışmaların, kısa sürede meyvelerini verdiğini anlatan Yıldırım, çeşitli illerden üniversite öğrencileri ile bölgeye geldiklerini, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin pekişmesi için ziyaretlerin karşılıklı olarak süreceğini belirtti.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz Güneydoğumuzun Türkiye'nin dizleri olduğunun, emperyalizmin ve siyonizmin bu dizlere vurduğunun, burayı ülkemizden ve İslam aleminden koparabilmek için çeşitli planlar yaptığının farkındayız. Bu planları millet ümmet olarak hep birlikte püskürteceğiz. Eninde sonunda İslam birliğini kuracağız, Allah'ın izniyle. Kardeşliğimizden asla ödün vermeyiz. Burada gördüğümüz dostluk, kardeşlik, bağırlarını, medreselerini, evlerini bizlere açmaları, bizleri çok mutlu etti. Rabbim onlardan razı olsun. İleride daha çok program yapacağız."

MEDAV Yönetim Kurulu Başkanı Tayyip Elçi de proje kapsamında, üniversite öğrencilerini bölgede ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.



Elçi, "İnanıyoruz ki bu ziyaretler, İslam kardeşliğinin pekişmesine, ön yargıların kırılmasına vesile olur." ifadelerini kullandı.

Trabzon'dan gelen Yahyaoğlu Cami imam hatibi Mehmet Kozoğlu ise kardeşlik bağını güçlendirmek için bölgede ziyaretlerde bulunacakları için sevinçli olduklarını dile getirdi.

Bölgedeki misafirperverliğin, kardeşliğin muazzamlığını damarlarında hissettiklerini ifade eden Kozoğlu, "Dün Diyarbakır'daydık, bugün Mardin'de. Bu kadar zalimin, hainin, plan yaptığı halde Güneydoğu'nun kopmamasının sebebini, buradaki kardeşlerimizle tanışınca gördüm." dedi.

Ordu Üniversitesi öğrencisi Ali Çoban, doğu ve batı arasındaki pekişmenin bu tür gezilerle arttığını vurgulayarak, "Daha önce buraları araştırmıştık ama bu kadar misafirperver, sıcak oldukları aklıma gelmezdi. Herkes bize selam veriyor, bizimle kucaklaşıyor. Buranın halkı çok güzel." diye konuştu.

Üniversite öğrencileri, proje kapsamında Batman, Siirt ve Muş'u da gezecek.