Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der) Genel Başkanı Muhittin Hamdi Yıldırım, "Güneydoğu bölgemiz ülkemizin dizleridir. Emperyalizm ve siyonizm ülkemizin dizlerine vuruyor. Bizi çökertmek istiyor. Kardeşliğimizi Kürt, Türk diyerek bozmak istiyor. Halbuki Türk'ten de Kürt'ten de üstün bir kardeşliğimiz var. O da İslam kardeşliğidir." dedi.

Din-Bir-Der, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Medrese Alimleri Vakfı tarafından hayata geçirilen "Doğu Karadeniz-Güneydoğu Anadolu Kardeşlik Projesi" kapsamında, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Samsun ve Erzincan'dan gelen 50 üniversite öğrencisi, Suffe Kur-an Kursu'nu ziyaret etti.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge ile ilgili oluşturulan kötü haber akışını, tatlı bir haber akışına döndürmek için böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

Ülkenin sorunlarına tatlı ilaçlarla çare bulmak gerektiğini dile getiren Yıldırım, Güneydoğu ve Karadeniz bölgesi arasındaki kardeşlik bağlarını, İslam'ın ortak paydasında kuvvetlendirmek istediklerini belirtti.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Güneydoğu bölgemiz ülkemizin dizleridir. Emperyalizm ve siyonizm ülkemizin dizlerine vuruyor. Bizi çökertmek istiyor. Kardeşliğimizi Kürt, Türk diyerek bozmak istiyor. Halbuki Türk'ten de Kürt'ten de üstün bir kardeşliğimiz var. O da İslam kardeşliğidir. O kardeşlik etrafında kenetlendiğimiz zaman bin yıl cihana hakim olmuşuz. Bugün de aynı olacak inşallah, gelecekte de. Türk, Kürt kardeştir. Bunu bozan muhakkak ki kalleştir."

Gençlerin kucaklaşmasını sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini bildiren Yıldırım, önümüzdeki aylarda da bu bölgedeki gençlerin, Karadeniz bölgesine gideceğini kaydetti.

Müminlerin, bir vücudun organları gibi olduğunu anlatan Yıldırım, biri şikayetçi olursa öbür organın ona yardıma koştuğunu, bu manada bu kardeşliği pekiştirdiklerini vurguladı.

Karadenizli gençleri, Diyarbakırlı gençlerle kardeş yaptıklarını ifade eden Yıldırım, gençlerin birbiriyle kucaklaştığını, bu kardeşliğin, ülkenin birlikteliğine ve beraberliğine katkısı olacağını sözlerine ekledi.

Ergin: "Buraya memur olarak gelenler bir ön yargıyla geliyor"

AGD Diyarbakır Şube Başkanı Abdurrahman Ergin de Karadeniz bölgesinden gelen gençleri misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Amacımız, bölgemize yönelik oluşturulan dezenformasyonun ve kötü algının ortadan kaldırılmasıdır. Bu bölgedeki iyilikleri, güzellikleri buradaki manevi tarihi yönün, tüm Türkiye ve dünya tarafından bilinmesini istiyoruz. Ön yargılarımızdan kurtulmazsak gerçek manada birlik ve beraberliğimizi sağlayamayız." ifadelerini kullanan Ergin, şöyle devam etti:

"Dünyayı sömüren bir küresel sömürü sistemi var. Ülkeler içerisinde ırk, mezhep ve farklılıkları birbirleriyle çatıştırarak, birbirlerinden uzaklaştırarak o ülkeleri işgale hazır bir zemin oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun karşısında biz kardeşliği ve birliği tesis edecek adımlar atmalıyız."

Kentin peygamber ve sahabe şehri olduğunu kaydeden Ergin, Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından barışçıl bir şekilde fethedilmesinden sonra İslam beldesi olarak kaldığını, bu yönüyle değil, çatışma ve terör saldırılarıyla gündeme getirildiğini aktardı.

Ergin, "Buraya memur olarak gelenler bir ön yargıyla geliyor. Buranın güzelliklerini gördükten sonra hüzünle ayrılıyorlar. Batı illerindeki kardeşlerimizin ön yargılarını bir tarafa bırakarak buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz. Biz onları misafir etmeye hazırız." diye konuştu.

Üniversite öğrencileri, proje kapsamında Mardin, Batman, Siirt ve Muş'u da gezecek.