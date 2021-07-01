Doğu Karadeniz Bölgesinden bu yılın ilk 6 ayında 122 farklı ülkeye ihracat yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Karadeniz Bölgesinden bu yılın ilk 6 ayında 122 farklı ülkeye ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz Bölgesinden bu yılın ilk 6 ayında 122 farklı ülkeye ihracat yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden bu yılın Ocak-Haziran döneminde 742 milyon 623 bin 111 dolar tutarında ihracat yapılırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış yaşandığı belirtildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden bu yılın Ocak-Haziran döneminde 742 milyon 623 bin 111 dolar tutarında ihracat yapılırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış yaşandığı belirtildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 742 milyon 623 bin 111 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken 2020 yılın aynı döneminde ise 657 milyon 720 bin 773 dolar olarak gerçekleşmişti.

2021 yılı ilk 6 ayında Trabzon ili ihracatında yüzde 7, Gümüşhane ili ihracatında yüzde 24 oranında artış görülürken, en yüksek artış ise yüzde 69'luk artış oranı ile Rize ilinden yapılan ihracatta yaşandı. Rize ve Gümüşhane illerimizdeki yüksek oranlı artışlardaki en önemli etken, bu illerden en çok ihraç edilen ürünler olan metal madencilik ürün fiyatlarının uluslararası piyasalarda aşırı yükselmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Artvin İli ihracatında ise yüzde 7 düşüş yaşanırken, bu durum, ilin en önemli pazarı olan Gürcistan'a talep düşüklüğü nedeniyle özellikle yaş meyve sebze ihracatının bir önceki yıla göre azalmasından kaynaklandı.

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerimizden 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler; önceki yılın aynı dönemine göre ihracat tutarı aynı kalan ve 393. milyon 36 bin 412 dolar tutarında ihracat gerçekleştirilen fındık ve mamulleri birinci sırada, yüzde 28 oranındaki artış ve 106 milyon 672 bin 12 dolar tutarındaki ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci sırada, yüzde 67 oranında artış ve 82 milyon 290 bin 177 dolar tutarında ihracatla maden ve metal ürünleri üçüncü sırada ve yüzde 15 oranında artış ve 59 milyon 562 bin 854 dolar tutarında ihracatla su ürünleri dördüncü sırada yer alıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesinden 2021 yılı ilk 6 ayında 122 farklı ülkeye ihracat yapılmış olup, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Gürcistan oldu. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artmış, Rusya Federasyonu'na yüzde 56 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise yüzde 57 oranında ihracat artışı yaşandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Doğu Karadeniz Bölgesi ekonomisinin en büyük girdisini ihracatın sağladığını söyledi. Kalyoncu "Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatımız 2021 yılı ilk 6 ayını kesintisiz ihracat artışı ile tamamlamıştır. 2021 yılının tamamının da önemli bir ihracat artışı ile tamamlayacağına dair ümidimiz tamdır. Bu kapsamda kesintisiz bir şekilde ihracat artışı sağlayan ve bu başarıyı sürdüren değerli ihracatçılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Doğu Karadeniz Bölgemiz ekonomisinin en büyük girdisini ihracat sağlamakta, Bölge ekonomisi ihracattan sağlanan girdi ile dönmektedir. Bundan dolayı ülkemiz için olduğu gibi Bölgemiz için de ihracat artışını çok çok önemsemekteyiz. İhracat artışımızın daha üst noktalara ulaşabilmesi ve Doğu Karadeniz Bölgemiz illerinin Bölge Ülkeleri açısından bir tedarik merkezi misyonu üstlenebilmesi açısından, özellikle son aylarda aşırı düzeyde artmış olan ihracat maliyetlerinin düşürülmesi ve ihracatçımıza sürdürülebilir ihracat artışını sağlayabilmeleri açısından destek sağlanması çok büyük önem ihtiva etmektedir. Özellikle finansmana erişim imkanlarında ve çok çok yüksek olan faiz oranlarının düşürülmesi konularında ihracatçımız destek beklemektedir. Bu alanlarda ihracatçıya verilecek destek beraberinde çok daha yüksek ihracat artışları getireceği gibi ilave istihdam ve yeni yatırımlarla Ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlamış olacaktır. Yeni ayın başlaması ile en önemli girdi kalemlerimizi oluşturan elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar ve bu durumun zincirleme olarak tüm girdi fiyatlarına yapacağı yüksek oranlı maliyet artışları ihracatçımızı rekabet açısından çok büyük oranda olumsuz etkileyecektir. Bundan dolayı ihracatçımızın maliyet artışlarını dengeleyecek şekilde ivedilikle desteklenmesi hayati önem taşımaktadır" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Bakan Muş: 'Cuma günü açıklanacak haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı beklediğimizi ifade etmek isterim.'
Son dakika haberleri! Bakan Muş: "Cuma günü açıklanacak haziran ayı dış ticaret verilerinde rekor bir ihracat rakamı beklediğimizi ifade etmek isterim."
Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı
Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin İbrahim Selim Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Doğu Karadeniz Bölgesinden bu yılın ilk 6 ayında 122 farklı ülkeye ihracat yapıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:33:20. #1.15#

title