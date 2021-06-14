Doğu Karadeniz'den yılın ilk 5 ayında 12 ülkeye 35,2 milyon dolarlık su ürünleri ihraç edildi
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Doğu Karadeniz'den yılın ilk 5 ayında 12 ülkeye 35,2 milyon dolarlık su ürünleri ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den yılın ilk 5 ayında 12 ülkeye 35,2 milyon dolarlık su ürünleri ihraç edildi
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Ekonomi

Doğu Karadeniz'den yılın 5 ayında yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 196 artarak 35 milyon 215 bin 688 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'den yılın 5 ayında yapılan su ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 196 artarak 35 milyon 215 bin 688 dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Trabzon, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'in yer aldığı TR90 bölgesinden yılın ocak-mayıs döneminde 12 ülkeye 7 bin 99 ton su ürünleri ihraç edildi. Bu ihracat karşılığında 35 milyon 215 bin 688 dolar gelir sağlandı.

Buna göre su ürünleri ihracatı, 2 bin 429 ton karşılığı 11 milyon 881 bin 336 dolar kazanç sağlanan Ocak-Mayıs 2020'ye göre miktarda yüzde 192, değerde yüzde 196 arttı.

En fazla ihracat Rusya Federasyonu'na yapıldı

Rusya Federasyonu, Vietnam ve Japonya, en fazla dış satım yapılan ülkeler sıralamasında ilk üçte yer aldı.

Ocak-mayıs döneminde Rusya Federasyonu'na 29 milyon 18 bin 796, Vietnam'a 4 milyon 96 bin 892, Japonya'ya ise 755 bin 86 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu dönem geçen yıldan farklı olarak Kanada, İsveç, Cezayir, Kazakistan ve Amerika'ya da su ürünleri ihraç edildi.

Bölge ihracatının 3 bin 301 tonluk kısmı ise Trabzon'dan gerçekleştirildi. Bu ihracattan 15 milyon 665 bin 911 dolar kazanıldı.

Bölgeden en çok ihraç edilen su ürünü, Karadeniz somonu olarak da adlandırılan gökkuşağı alabalığı oldu.

Su ürünleri organize sanayi bölgesinin kurulması için girişim başlatılacak

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'den su ürünleri ihracatının her geçen yıl önemli gelişme gösterdiğini, ihracatta önceki yıllara oranla yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandığını söyledi.

Özellikle Trabzon ve Rize'nin, Karadeniz somonu yetiştirme ve ihracatında Türkiye genelinde en fazla üretim ve ihracatın yapıldığı iller olduğunu vurgulayan Gürdoğan, yurt dışı piyasalardan bu balık türüne olan yoğun ilgi nedeniyle ihracatının da her geçen gün istikrarlı artış gösterdiğini aktardı.

Gürdoğan, gelecek dönemde diğer balık türleri ile birlikte özellikle Karadeniz somonunun bölgeye mal olacak yeni bir ihraç ürünü olarak üretim ve ihracatının geliştirilmesi konusundaki çalışmalara ağırlık vereceklerinin altını çizdi.

Karadeniz somonunun yavru yetiştiriciliğinin de bölgede yapılması ve ürünlerin daha ileri derecede katma değerli ürün olarak işlenip ihraç edilmesi konularına ağırlık verilmesi gerektiğine dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Hem yavru yetiştiriciliğinin hem de ürünlerin işleme faaliyetlerinin yapılacağı su ürünleri organize sanayi bölgesinin kurulması konusunda girişimlerde bulunacağız. Dünyada sağlıklı beslenmeye önem verilerek balık tüketiminin hızla artmasına bağlı olarak bu tür ürünlere yoğun talep oluştu. Bundan dolayı da üretilen tüm ürünlerin pazarlama gibi bir problemi yok. Üretilen tüm ürünlerin rahatlıkla ihraç edilebilme imkanının olması nedeniyle bölgemizin bu potansiyelinin harekete geçirilmesi gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

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Doğu Karadeniz'den yılın ilk 5 ayında 12 ülkeye 35,2 milyon dolarlık su ürünleri ihraç edildi - Haberler Ekonomi
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