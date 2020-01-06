Doğu Karadeniz'den ihracatta yüzde 20 artış

06.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:24

Doğu Karadeniz'e bağlı Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2019'da yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 1 milyar 428 milyon dolara yükseldi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2018'de toplamda 1 milyar 194 milyon 990 bin 390 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Kalyoncu, 2019'daki ihracat rakamlarıyla ilgili olarak da "Yüzde 20 oranındaki rekor artışla bölge ihracatı 1 milyar 194 milyon dolardan 1 milyar 428 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

İllere göre dağılımda, Trabzon'dan 1 milyar 160 milyon 535 bin 793, Rize'den 167 milyon 400 bin 413, Gümüşhane'den 50 milyon 866 bin 965 ve Artvin'den 49 milyon 322 bin 187 dolarlık ihracat yapıldığını bildiren Kalyoncu ayrıca, söz konusu dönemdeki ihracatın 853 milyon 143 bin 187 dolarının fındık ve mamulleri, 170 milyon 984 bin 472 dolarının yaş meyve ve sebze, 159 milyon 474 bin 519 dolarının madencilik ürünleri, kalanının ise diğer ürünlerden oluştuğuna işaret etti.

"İtalya'ya ihracatta yüzde 132'lik artış"

Geçen yıl 128 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine değinen Kalyoncu, başı İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin ve Fransa'nın çektiğini vurguladı.

İtalya'ya ihracatta 2018'e göre yüzde 132'lik "rekor artış" yaşandığını belirten Kalyoncu, bu ülkeye ihracatın tamamına yakınının fındık ürünlerinden oluştuğunu aktardı.

Kalyoncu, Trabzon'un ihracatta yeniden 1 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığına dikkati çekerek, "Bu performansıyla Trabzon, ülkemizden en fazla ihracat gerçekleştiren 16'ıncı il sıralamasına yükselmiştir. Rize ihracatımızda yüzde 13, Gümüşhane'de ise madencilik ürünleri ihracatındaki artışa bağlı yüzde 45'lik artış yaşanmıştır. Artvin ihracatımızda komşu ülkelere yapılan ihracattaki düşüşe bağlı olarak yüzde 7 düşüş yaşanmıştır." ifadesini kullandı.

Geçen yıl yurt dışı pazarlarındaki daralmaya rağmen Doğu Karadeniz'de "rekor sayılabilecek düzeyde artışın önemli başarı olduğunu" vurgulayan Kalyoncu, bölge ihracatçılarının aynı başarısının 2020 ve sonraki yıllarda da yaşanmasını temenni etti.

Kalyoncu, bu başarının gerçekleştirilmesinde ihracat ve ihracatçılara büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle'ye de teşekkür etti.

Kaynak: AA