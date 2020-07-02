HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-haziran döneminde arttı

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 659 milyon doları geçti.

Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-haziran döneminde arttı
02.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:59

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-haziran döneminde gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 659 milyon doları geçti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yazılı açıklamasında, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 6 aylık döneminde, 659 milyon 66 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 645 milyon 801 bin dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Gürdoğan, söz konusu ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttığını bildirdi.

Gürdoğan, bölgeden gerçekleştirilen ihracatta Trabzon'un ilk sırada yer aldığına işaret ederek, bu kenti Rize, Artvin ve Gümüşhane'nin takip ettiğini kaydetti.

Küresel piyasalarda pandemi etkisinin devam etmesi ve talepte önemli daralma yaşanmasına rağmen bölge ihracatının bu durumdan olumsuz etkilenmeden 2020 yılı ilk yarısı ihracatını artışla kapatmasının, ihracatçının özverili ve başarılı çalışmasının sonucu olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, bölge ihracatının yüzde 83'ünün gerçekleştirildiği Trabzon ihracatında yüzde 8 artış yaşandığını aktardı.

Gürdoğan, yüzde 39 ile en yüksek artışın Artvin ihracatında yaşandığını belirterek, bu artıştaki en önemli etkenin Gürcistan'ın, önceki yıllarda başka ülkelerden tedarik ettiği birçok ürünü pandemi nedeniyle Türkiye'den almaya başlaması olduğuna işaret etti.

Rize ve Gümüşhane ihracatında düşüş görüldüğünü kaydeden Gürdoğan, bunun, madencilik ürünleri ihracatının pandemi nedeniyle düşmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Gürdoğan, ihracatın ürün sıralamasında fındık ve mamullerinin birinci, yaş meyve sebze ürünlerinin ikinci, su ürünlerinin üçüncü sırayı aldığını belirtti.

Bölgeden bu dönemde 115 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Gürdoğan, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Fransa olmuştur. Almanya'ya ihracatımızda yüzde 27, Gürcistan'a ihracatımızda ise yüzde 21 gibi yüksek oranlı artışlar yaşanmıştır. Rusya Federasyonu'na bölgeden yapılan ihracatta ise yüzde 10 oranında artış sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Ekonomi
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı Ekonomi
Yılanlar depremin habercisi mi? Konunun uzmanı merak edilen soruyu yanıtladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Ekonomi
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti Ekonomi
Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak Ekonomi
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Ekonomi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme süreci sonrası ilk yurt dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştiriyor
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
'Hoca' lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit...
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi
6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Halife Hafter Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cenk Eren Ebru Şallı Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-haziran döneminde arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 17:03:58. #1.14#
title