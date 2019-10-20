Doğu Karadeniz'den en fazla mandarin ihraç edildi

20.10.2019 16:04

Doğu Karadeniz'den 2019-2020 sezonunun 1 Eylül-15 Ekim döneminde yapılan turunçgil ihracatından 4 milyon 281 bin 576 dolar gelir sağlandı. Söz konusu dönemde ürün olarak 2 milyon 682 bin 748 dolarlık pay ile mandarin ilk sırayı aldı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölgeden 1 Eylül-15 Ekim döneminde 8 bin 742 tonluk turunçgil ihracatı karşılığı 4 milyon 281 bin 576 dolar gelir elde edildi.

Söz konusu dönemde ürün olarak mandarin ilk sırayı alırken, limon, greyfurt ve portakal da ihracat yapılan diğer kalemler oldu.

Bölgeden bu dönemde 5 bin 768 tonluk mandarin ihracatından 2 milyon 682 bin 748 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz'den ayrıca 1 milyon 414 bin 18 dolarlık limon, 175 bin 740 dolarlık greyfurt ve 9 bin 71 dolarlık portakal ihracatı gerçekleştirildi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yaptığı açıklamada, turunçgil ürünlerinin havaların soğumasıyla daha fazla tercih edileceği için, ihracatının da önümüzdeki dönemde artmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA