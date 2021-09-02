Doğu Karadeniz'den 8 ayda 919 milyon 510 bin dolarlık ihracat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 919 milyon 510 bin dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 919 milyon 510 bin dolarlık ihracat
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen ihracat, 919 milyon 510 bin dolar oldu.

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen ihracat, 919 milyon 510 bin dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 919 milyon 510 bin 417 dolara yükseldiğini bildirdi.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın bu dönemde geçen yıla göre yüzde 6 artışla 714 milyon 598 bin 253 dolara ulaştığını vurguladı.

Söz konusu dönemde, Artvin'den yapılan ihracatın yüzde 5 düşüşle 36 milyon 462 bin 403 dolara gerilediğini belirten Kalyoncu, Rize'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 42 artışla 125 milyon 878 bin 152 dolar, Gümüşhane'den yapılan ihracatın da yüzde 44 artışla 42 milyon 571 bin 609 dolara yükseldiğini aktardı.

Kalyoncu, anılan dönemde yapılan ihracatın 470 milyon 802 bin 97 dolarlık kısmını fındık ve mamullerinin, 129 milyon 72 bin 274 dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze ürünlerinin, 108 milyon 219 bin 213 dolarlık kısmını maden ve metal ürünlerinin, 73 milyon 777 bin 298 dolarlık kısmını ise su ürünleri sektörünün oluşturduğuna dikkati çekti.

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 125 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artmış, Rusya Federasyonu'na ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta ise yüzde 40 oranında artış sağlanmıştır. Son açıklanan Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarından da görüleceği üzere, büyüme oranına mal ve hizmet ihracatının yüzde 10,8 oranında katkı yapması, ülke ekonomimiz açısından ihracatın ne denli önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemiz büyüme oranlarına ihracatımızın yaptığı bu yüksek oranlı katkıya benzer şekilde, Doğu Karadeniz ekonomisi için de en büyük katma değer ihracat kaleminden sağlanmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

Son Dakika: İhracatta yıllık bazda Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Son Dakika: İhracatta yıllık bazda Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Bakan Muş: 'Ocak-ağustos döneminde ihracat 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolar oldu.
Bakan Muş: "Ocak-ağustos döneminde ihracat 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolar oldu.
Son dakika haber: Bakan Muş: 'Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir...
Son dakika haber: Bakan Muş: "Ağustos ihracatı 18,9 milyar dolar olurken en yüksek ağustos rakamına ulaştık. 12 aylık ihracatta da 207,5 milyar dolar ile yeni bir...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Hande Erçel Deniz Akkaya
Spor Muslera Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Doğu Karadeniz'den 8 ayda 919 milyon 510 bin dolarlık ihracat - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 12:10:06. #1.15#

title