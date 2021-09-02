Doğu Karadeniz'den 8 ayda 919 milyon 510 bin dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen ihracat, 919 milyon 510 bin dolar oldu.

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden ocak-ağustos döneminde gerçekleştirilen ihracat, 919 milyon 510 bin dolar oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın 8 aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 919 milyon 510 bin 417 dolara yükseldiğini bildirdi.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın bu dönemde geçen yıla göre yüzde 6 artışla 714 milyon 598 bin 253 dolara ulaştığını vurguladı.

Söz konusu dönemde, Artvin'den yapılan ihracatın yüzde 5 düşüşle 36 milyon 462 bin 403 dolara gerilediğini belirten Kalyoncu, Rize'den gerçekleştirilen ihracatın yüzde 42 artışla 125 milyon 878 bin 152 dolar, Gümüşhane'den yapılan ihracatın da yüzde 44 artışla 42 milyon 571 bin 609 dolara yükseldiğini aktardı.

Kalyoncu, anılan dönemde yapılan ihracatın 470 milyon 802 bin 97 dolarlık kısmını fındık ve mamullerinin, 129 milyon 72 bin 274 dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze ürünlerinin, 108 milyon 219 bin 213 dolarlık kısmını maden ve metal ürünlerinin, 73 milyon 777 bin 298 dolarlık kısmını ise su ürünleri sektörünün oluşturduğuna dikkati çekti.

Doğu Karadeniz'den 8 ayda 125 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artmış, Rusya Federasyonu'na ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta ise yüzde 40 oranında artış sağlanmıştır. Son açıklanan Türkiye ekonomisi 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarından da görüleceği üzere, büyüme oranına mal ve hizmet ihracatının yüzde 10,8 oranında katkı yapması, ülke ekonomimiz açısından ihracatın ne denli önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ülkemiz büyüme oranlarına ihracatımızın yaptığı bu yüksek oranlı katkıya benzer şekilde, Doğu Karadeniz ekonomisi için de en büyük katma değer ihracat kaleminden sağlanmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay