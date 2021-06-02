Doğu Karadeniz'den 5 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı
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Doğu Karadeniz'den 5 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı

Doğu Karadeniz'den 5 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı
Anadolu Ajansı / Gazi Nogay - Haberler | Ekonomi

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden Ocak-Mayıs 2021'de gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi.

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden Ocak-Mayıs 2021'de gerçekleştirilen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın beş aylık döneminde 641 milyon 414 bin 573 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 564 milyon 780 bin 863 dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Kalyoncu, buna göre ihracatın yüzde 14 arttığını bildirdi.

Bölgeden gerçekleştirilen ihracatta iller bazında yüzde 70'lik artışla Rize'nin ilk sırada yer aldığına işaret eden Kalyoncu, bu kenti yüzde 38'lik artışla Gümüşhane ve yüzde 7'lik artışla Trabzon'un takip ettiğini aktardı.

Saffet Kalyoncu, Artvin'in ihracatında ise Gürcistan'dan talep düşüklüğü nedeniyle yüzde 6'lık düşüş yaşandığını kaydetti.

Kalyoncu, bölgeden yılın beş aylık döneminde gerçekleştirilen ihracatın ürün sıralamasına da değinerek, "343 milyon 383 bin 130 dolarlık ihracatla fındık ve mamulleri birinci, 89 milyon 116 bin 462 dolarlık ihracatla yaş meyve sebze ürünleri ikinci, 80 milyon 347 bin 519 dolarlık ihracatla maden ve metal ürünleri üçüncü, 48 milyon 926 bin 265 dolarlık ihracatla su ürünleri dördüncü sırada yer almaktadır." ifadesini kullandı.

Bölgeden bu dönemde 119 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya ve Polonya olmuştur. Bu ülkelerden İtalya'ya yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artmış, Rusya Federasyonu'na yüzde 72 ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne ise yüzde 64 ihracat artışı yaşanmıştır." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay

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Doğu Karadeniz'den 5 aylık ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı - Haberler Ekonomi
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