Doğu Karadeniz'den 2021'de 43 milyon dolarlık yapı-inşaat malzemesi ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den 2021 yılında Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya başta olmak üzere 51 ülkeye yapı ve inşaat malzemesi ihraç edildi.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz'den geçen yıl 180 bin 994 tonluk yapı ve inşaat malzemesi ihraç edilerek 43 milyon 14 bin 793 dolar gelir sağlandı.

Bölgeden yapı ve inşaat malzemesi ihracatı, 179 bin 54 ton karşılığı 38 milyon 667 bin 823 dolar kazanç elde edilen 2020'ye göre değerde yüzde 11 arttı.

Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya, bölgeden geçen yıl en fazla yapı ve inşaat malzemesi satılan ülkeler oldu.

Doğu Karadeniz'den 2021 yılında Gürcistan'a yapılan 174 bin 719 tonluk yapı ve inşaat malzemesi ihracatından 37 milyon 94 bin 65 dolar gelir elde edildi. Gürcistan'ı 1 milyon 765 bin 115 dolar ile Azerbaycan, 715 bin 989 dolar ile Rusya izledi.

Bölgeden önceki yıldan farklı olarak Belçika, Portekiz, İspanya, Ukrayna, Peru, Kenya, Gana, Kuzey Makedonya, Etiyopya, Norveç ve Çekya'ya da ihracat gerçekleştirildi.

En büyük payı Gürcistan aldı

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 51 ülkeye yapılan yapı ve inşaat malzemesi ihracatının yüzde 88'inin Gürcistan'a gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bölge illerinden başta Almanya olmak üzere Litvanya, Polonya, Fransa ve Belçika ülkelerine dahi inşaat ve yapı malzemeleri ihraç edildi." dedi.

Gürdoğan, ihracattan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bölge illerinde önemli konumda bulunan inşaat ve yapı malzemeleri sektörü ihracatının önümüzdeki dönemde daha üst noktalara ulaşacağından ümitliyiz. Özellikle yakın komşu ülkeler ve Türk Cumhuriyetlerinin bölgenin hedef pazarı konumunda olmasına rağmen ihraç fiyatlarının rekabetçi düzeyde olması, Avrupa ülkelerinden de talebi artırdı. Sektörün önümüzdeki yıllarda çok önemli potansiyeli bulunan ve Türk mallarına önemli ilginin olduğu Afrika pazarına odaklanması ihracatı çok daha üst noktalara ulaştıracaktır. Bunun yanında başta Azerbaycan olmak üzere Kafkasya ve Türk Cumhuriyetlerine coğrafi yakınlığımızın lojistik açıdan önemli rekabet imkanı sağlaması nedeniyle ihracatçılarımız bu pazarlara da daha fazla önem vermelidir."