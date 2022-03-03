Doğu Karadeniz'den 2 ayda 237,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'deki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın ocak-şubat döneminde 237 milyon 388 bin 585 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının 179 milyon 916 bin 289 dolarlık kısmının Trabzon'daki firmalarca yapıldığını, Trabzon'un, Karadeniz'deki 18 il arasında en fazla ihracat yapan kent olduğunu ifade etti.

Kalyoncu, söz konusu dönemde ihracatta ürün bazında 122 milyon 587 bin 888 dolarla fındığın birinci, 39 milyon 828 bin 476 dolarla madencilik ürünlerinin ikinci, 34 milyon 472 bin 739 dolarla yaş meyve sebze ürünlerinin üçüncü, 5 milyon 816 bin 985 dolarla otomotiv endüstrisinin dördüncü, 5 milyon 696 bin 237 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin beşinci sırada yer aldığını bildirdi.

Doğu Karadeniz'den bu dönemde 102 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Kalyoncu, şu bilgileri verdi:

"En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke, sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Almanya'ya ihracatımızda yüzde 87, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yüzde 70 ve Gürcistan'a yüzde 59 oranında artış yaşanmıştır. Rusya Federasyonu'na yapılan ihracat ise yüzde 34 düşmüştür. Yaşanmakta olan bu olumsuz durum karşısında önümüzdeki aylarda da Rusya Federasyonu'na ihracatımızın daha da düşeceği endişesini taşımaktayız."

"Rusya-Ukrayna gerilimi, ümitlerimizi törpülemiştir"

Saffet Kalyoncu, şubat sonunda Rusya ile Ukrayna arasında ortaya çıkan gerilimin ihracatçıların ümitlerini törpülediğini belirterek, "Küresel ticaretin aktörleri ihracatçılar olarak, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan ve bizleri derinden üzen bu çatışmanın bir an önce son bulması en büyük temennimizdir." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bölge ihracatını olumsuz etkileyeceğini belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Çünkü iki ülke bölgemizin önde gelen pazarları arasında yer almaktaydı. Birçok ihracatçımızın ürün sevk ettiği bu pazarlarda halen taşıtları kalmış, gönderilen ürünlerin parasının tahsilinde sorunlar yaşanmakta ve bu durumun önümüzdeki aylarda da devam edeceği endişesini taşımaktayız."

Kalyoncu, bu süreçte mağduriyet yaşayan ihracatçılara hükümetin destek olmasını, çek ve kredi geri ödemelerinin süresinin en az 1 yıl uzatılmasını istediklerini ifade etti.