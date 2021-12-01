Doğu Karadeniz'den 11 ayda 1 milyar 365 milyon dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden bu yılın ocak-kasım döneminde gerçekleştirilen ihracat, 1 milyar 365 milyon 919 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 2021'in 11 ayında gerçekleştirilen ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak, 1 milyar 365 milyon 919 bin 153 dolara yükseldiğini bildirdi.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın bu dönemde geçen yıla göre yüzde 12 artışla 1 milyar 75 milyon 77 bin 907 dolara ulaştığını belirtti.

Söz konusu dönemde ihracatın, yüzde 73 ile en çok arttığı Gümüşhane'de 61 milyon 361 bin 124 dolara çıktığı bilgisini veren Kalyoncu, Rize'den yapılan ihracatın yüzde 28 artışla 178 milyon 827 bin 936 dolara yükseldiğini, Artvin'den dış satımın ise yüzde 1 düşüşle 50 milyon 652 bin 185 dolara gerilediğini ifade etti.

Kalyoncu, bu dönemdeki ihracatın 722 milyon 10 bin dolarlık kısmını fındık ve mamulleri, 193 milyon 911 bin dolarlık kısmını yaş meyve ve sebze ürünleri, 156 milyon 668 bin dolarlık kısmını maden ve metal ürünleri, 97 milyon 138 bin dolarlık kısmını su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 41 milyon 914 bin dolarlık kısmını otomotiv endüstrisi, 22 milyon 793 bin dolarlık kısmını ise savunma sanayisinin oluşturduğuna dikkat çekti.

En yüksek ihracat artış oranını yakalayan sektörün yüzde 69 ile savunma sanayisi olduğunu belirten Kalyoncu, otomotiv endüstrisi ihracatında yüzde 56, metaller sektöründe ise yüzde 43 artış yaşandığını vurguladı.

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den bu yılın 11 ayında 133 ülkeye ihracat yapıldığına işaret ederek, "İlk 5 ülke ise İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gürcistan olmuştur. Bu ülkelerin tamamına ihracatta artış yaşanmıştır." ifadelerini kullandı.

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AA / Gazi Nogay - Ekonomi Haberleri

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