Doğu Karadeniz'deki turizmciler kış turizmi için ziyaretçilerini bekliyor

Yaylalarının yanı sıra sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Doğu Karadeniz bölgesindeki turizmciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, sonbaharda olduğu gibi kış mevsiminde de doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen...

Yaylalarının yanı sıra sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Doğu Karadeniz bölgesindeki turizmciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen, sonbaharda olduğu gibi kış mevsiminde de doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, kendine has kültürel değerleriyle dikkati çeken Doğu Karadeniz, eşsiz manzaraları ve ulaşım kolaylığı bakımından önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kalabalıktan ve günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenlerin kısa tatil güzergahları arasında yer alan Trabzon, Rize, Artvin ve ilçelerindeki doğal güzellikler, yerli ve yabancı ziyaretçilerine her mevsim farklı alternatifler sunuyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle son yılların en sakin günlerini yaşayan, ancak sonbahar döneminde birkaç günlük turlarla bölgeye gelen ziyaretçilerin, kış döneminde de gelmeye devam etmesini bekleyen turizmciler, planlamalarını bu doğrultuda yapıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle kalabalık nüfusa sahip kentlerde yaşayan vatandaşların, bu dönemde kısa süreliğine de olsa şehir merkezlerinden uzaklaşarak doğada vakit geçirdiklerini söyledi.

Nisan ayında yaptıkları planlamalara göre, salgın nedeniyle kitle turizminin bu dönem için olmayacağı, daha çok küçük gruplar halinde doğaya yönelme olacağını tahmin ettiklerini belirten Kantarcı, "Şehir merkezinden ziyade bölgemizdeki yaylalarda, vadilerde konaklamaların artacağı, bölgemizdeki doğal güzelliklerin daha çok rağbet göreceğini bekliyorduk. Nitekim böyle de gerçekleşti. Eylül-ekim döneminde hatta kasımın ilk haftalarında bile bölgemizdeki sonbaharın güzelliklerini, kırmızı, kahverengi ve sarının rengarenk tonlarını, 4-5 günlük turlarla görmeye gelenler vardı." dedi.

Kantarcı, aralık ayı itibarıyla kış mevsiminin başladığını ve bölgedeki bazı noktaların karla tanıştığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Kar da dağlarımıza, yaylalarımıza düşmeye başladı. Uzungöl'ün tepeleri karlı, Ayder Yaylası karlı, Artvin, Şavşat her taraf beyaza büründü. Yaz sezonunda olduğu ve sonbaharda devam ettiği gibi kış döneminde de doğa ile baş başa, güvenli turizm sertifikası almış otellerde, gayet donanımlı seyahat acentelerimizin düzenleyeceği programlarla birlikte gelip, bölgemizde güzel vakit geçirmesini beklediğimiz bir kitle var. Bu döneme kadar bu kitle, Doğu Karadeniz'i tercih etti. Kış döneminde de tercih etmeye devam edeceklerini biliyoruz."

Bölgedeki otellerin hazırlıklarını yaptığını, açık olanların yanı sıra kapalı durumdaki işletmelerin de açılabileceğini ifade eden Kantarcı, "Seyahat acentelerimizin de bu yönde, küçük, butik turlara, doğa turlarına yönelik paketleri var. Sosyal medya üzerinden tanıtımları yapılıyor. Doğu Karadeniz'in kış güzelliğiyle, beyaza bürünmüş olan doğasıyla beraber tüm misafirlerimizi ağırlamak için bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay