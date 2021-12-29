Doğu Karadeniz'deki turizm tesisleri yılbaşını hareketli geçirecek

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Doğu Karadeniz'deki tesisler yılbaşında misafirlerini ağırlayacak.

Yeşil ve mavinin bir arada bulunduğu, kültürel değerleriyle dikkati çeken Doğu Karadeniz, eşsiz manzaraları ve ulaşım kolaylığı bakımından gözde turizm merkezlerinin başında geliyor.

Tatil güzergahları arasında yer alan Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve ilçelerindeki doğal güzellikler, yerli ve yabancı ziyaretçilere her mevsim farklı alternatifler sunuyor.

Yaklaşan yılbaşı dolayısıyla da bölgedeki turizm tesislerinde hareketlilik yaşanıyor. Başta Uzungöl ile Ayder olmak üzere, turizm tesisleri yeni yıla girerken misafirlerine etkinliklerle dolu tatil imkanı sağlayacak.

Bölgedeki tesisleri tercih eden turistler, hem tatil yapacak hem de Karadeniz'in eşsiz doğasının tadını çıkaracak.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Ragıp Pirselimoğlu, AA muhabirine, bölgede yılbaşı dolayısıyla hareketlilik olduğunu ve bazı tesislerde eğlence programları düzenlendiğini söyledi.

Bu sene yılbaşı için daha çok yerli turistlerin bölgeyi tercih ettiğini belirten Pirselimoğlu, "Daha önce yılbaşında İstanbul, Ankara gibi şehirlerden bölgeye talep vardı ancak bu yıl bölge dışından fazla talep olmadığını, tesislerdeki yılbaşı programlarına daha çok bölge illerindeki insanların ilgi gösterdiğini gözlemliyoruz." dedi.

Pirselimoğlu, 31 Aralık'ın cuma gününe denk gelmesinin de özellikle konaklama tesisleri için avantaj sağladığını anlattı.

Birçok otelin hafta sonunu da kapsayacak şekilde yılbaşı programı sunduklarını dile getiren Pirselimoğlu, "Bölgemizde bulunan İkizdere, Uzungöl, Ayder ve Giresun yaylalarındaki tesislerde yılbaşı programlarının tercih edildiğini ve bu tesislere yönelik bir hareketlilik olduğunu gözlüyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzungöl'deki tesislerde doluluk yüzde 50

Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de bulunan konaklama tesisleri, yılbaşına sayılı günler kala yüzde 50 doluluğa ulaştı.

Otel işletmecisi Mehmet İnan, bölgedeki tesislerde Kovid-19 salgını dolayısıyla iki yıldır yılbaşı programı düzenlenmediğine dikkati çekti.

Bu sene yılbaşı gecesi için 4-5 tesiste program yapılacağını aktaran İnan, "Şu an için konaklama talepleri iyi. Sanırım yılbaşında tümüyle dolacaktır. Yeni yılın ilk gününün hafta sonuna gelmesi de doluluk oranını arttıracaktır." diye konuştu.

İkizdere'deki otelde boş oda kalmadı

Rize'nin İkizdere ilçesinde faaliyet gösteren otelin işletmecisi Oryal Sağlam da yılbaşı nedeniyle geçen haftadan itibaren yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.

Trabzon'un yanı sıra Rize, Ordu, Erzurum ve Muş'tan yoğun talep olduğuna işaret eden Sağlam, "Yılbaşı için bir hafta önceden dolduk. Şu anda yüzde 100 doluyuz. İkinci günü doldurmaya çalışıyoruz. O da dolmaya yakın gidiyor. 128 odamız var. İnsanlar doğayla baş başa yeni yıla girmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan önemli kara yolu güzergahlarından 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'ndaki otelin işletmecisi Ömer Solak ise yılbaşı için yoğunluk olduğunu ve misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için beklediklerini kaydetti.

AA / Gazi Nogay - Son Dakika Haberleri

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