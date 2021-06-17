Doğu Karadeniz'deki sel gerçeği rakamlara yansıdı

Doğu Karadeniz'deki sel gerçeği rakamlara yansıdı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 92 yılda yaşanan 65 büyük selde 690 kişi hayatını kaybetti, milyarlarca liralık hasar oluştu Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde 8 kişinin ölümü 2 kişinin de kaybolması ile...

Doğu Karadeniz'deki sel gerçeği rakamlara yansıdı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 92 yılda yaşanan 65 büyük selde 690 kişi hayatını kaybetti, milyarlarca liralık hasar oluştu

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran 2019 tarihinde 8 kişinin ölümü 2 kişinin de kaybolması ile sonuçlanan sel felaketinin üzerinden 2 yıl geçerken, felaketin yıldönümünde Doğu Karadeniz'deki sel gerçeği bir kere daha hatırlandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 1929 yılından 2021 yılına kadar geçen 92 yıllık sürede meydana gelen sel, heyelan ve taşkın olaylarında toplam 690 kişi hayatını kaybetti. Bölgede en fazla sel ve taşkın olayı Rize'de yaşanırken, bu olaylardan en fazla ölümlü afet olayı ise Trabzon'da gerçekleşti.

Doğu Karadeniz Bölgesi illeri arasında yer alan Artvin, Giresun, Rize, Gümüşhane, Ordu ve Trabzon illerinde 1929 ve 2019 yılları arasında şiddetli yağışlar nedeniyle 65 büyük sel ve afet yaşandı. 1929 yılından 2021 yılına kadar Rize'de 28, Trabzon'da 18, Giresun'da 9, Gümüşhane'de 1, Ordu'da 3 ve Artvin'de 6 olmak üzere toplamda 65 sel, heyelan ve taşkın olayı yaşandı. Bu afetlerde milyarlarca liralık maddi hasar meydana gelirken, en çok can kaybı Trabzon'un Of ilçesinde 1929 yılında meydana gelen ve 146 kişinin hayatını kaybettiği selde yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca