Doğu Karadeniz'deki sağanak

26.10.2019 09:52

Doğu Karadeniz'in bazı illerinde görülen kuvvetli sağanağın yarın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün sabah saatlerinde başlayan ve Ordu, Giresun, Trabzon ile Rize çevrelerinde etkili olan (21-75 kg/m²) kuvvetli sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA