Doğu Karadeniz'deki en zengin kesimin geliri en yoksul kesimin gelirinin 5,8 katı oldu

Doğu Karadeniz'deki en zengin kesimin geliri en yoksul kesimin gelirinin 5,8 katı oldu.

Doğu Karadeniz'deki en zengin kesimin geliri en yoksul kesimin gelirinin 5,8 katı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları araştırmasının sonuçlarından derlediği bilgilere göre, 2020 yılında, Doğu Karadeniz'de en yoksul yüzde 20'lik kesim toplam gelirin yüzde 7,3'ünü, en zengin yüzde 20'lik kesim ise toplam gelirinin yüzde 42,3'ünü aldı. Bir başka deyişle Doğu Karadeniz'deki en zengin kesimin geliri en yoksul kesimin gelirinin 5,8 katı oldu.

Bu oran Türkiye geneli için 8,0 kat olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında bu oran Türkiye için 0,6 puan artarken, Doğu Karadeniz'de 0,1 puan düşüş gösterdi. Bu bakımdan incelendiğinde Türkiye'nin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 2'de yer alan 26 bölgesi arasında Doğu Karadeniz en zengin kesim ile en fakir kesim arasında gelir farkının en fazla olduğu 18. bölge oldu.

Doğu Karadeniz'deki yoksulluk sınırı 12 bin 610 TL oldu

2020 yılında medyan gelirin yüzde 50'sine göre yoksulluk sınırı dikkate alındığında Türkiye'de 12 milyon 267 bin, Doğu Karadeniz'de ise 303 bin yoksul kişi yaşıyor. Bu kapsamda 2020 yılında bir önceki yıla göre yoksulluk sınırı altındaki kişi sayısı Türkiye'de toplam 626 bin kişi, Doğu Karadeniz'de ise 7 bin kişi arttı.

Öte yandan bölge içindeki gelir dağılımına göre yoksulluk değerlendirildiğinde, bölgesel yoksulluk sınırı Doğu Karadeniz'de 2019 yılına göre yüzde 16,6 oranında artarak 10 bin 812 TL'den 12 bin 610 TL'ye yükseldi. Türkiye'de ise yüzde 14,8 oranında artarak 12 bin 394 TL oldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı