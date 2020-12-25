Ayder'de kar kalınlığı 50 santimetrenin üzerine çıktı - İl Özel İdare ekiplerinin evinin yolunu açtığı yaşlı kadın

Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kar dolayısıyla 112 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize, Gümüşhane ve Artvin'de kar dolayısıyla 112 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize'de 2 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından Ardeşen'de 3, Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 8, İkizdere'de 20, merkez ilçede ise 2 olmak üzere 40 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdare ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor. Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ve Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması için tuz döküyor.

Öte yandan, Ayder'de kar kalınlığı 50 santimetrenin üzerine çıktı. Yılbaşı öncesinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanan bölgedeki tesis sahipleri de hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal