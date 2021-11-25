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DOĞU KARADENİZ'DE YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

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DOĞU KARADENİZ'DE YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

DOĞU Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü.

TRABZON (DHA) - DOĞU Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı, yüksek kesimler beyaza büründü. Gümüşhane Kelkit sınırlarındaki 2 bin metre yükseklikteki Tersun dağında kar yağışı etkili oldu. Trabzon'un yüksek rakımlı yaylaları da beyaz örtüyle kaplandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi sınırlarında, denizden 2 bin metre yükseklikteki Tersun Dağı çevresinde dün gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı başladı. Sabah güne başlayan vatandaşlar beyaz manzara ile karşılaştı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Limonsuyu, Şekersu ve Soğanlı dağı ile Köprübaşı ilçesine bağlı Taşlı, Seslikaya ile Harmantepe yaylası da kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

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