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Doğu Karadeniz'de yarın yoğun kar bekleniyor

Doğu Karadeniz'de yarın yoğun kar bekleniyor
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağının tahmin edildiği vurgulandı.

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin de beklendiğine işaret edilen açıklamada, yoğun kar yağışının bölgede 17 Ocak sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği aktarıldı.

Açıklamada, buzlanma, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklarla yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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