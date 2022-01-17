Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor - Haberler
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Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50- 75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

Doğu Karadeniz, Meteoroloji, Fırtına, Güncel, Haber

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