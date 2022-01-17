Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50- 75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Fırtınanın, salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.
AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri