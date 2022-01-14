Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor - Haberler
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Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinde batıda, zamanla da genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer de 9 şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın, 16 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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