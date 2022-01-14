Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinde batıda, zamanla da genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer de 9 şiddetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın, 16 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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