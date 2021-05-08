Doğu Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz'de yarın fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de yarın fırtınanın etkili olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar başta olmak üzere muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım