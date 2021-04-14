Doğu Karadeniz'de vaka sayısında tek düşüş Samsun'da
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Doğu Karadeniz'de vaka sayısında tek düşüş Samsun'da

Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz'de vaka sayısında tek düşüş Samsun'da

9 Nisa tarihli, illere göre haftalık 100 bin kişide Covid-19 vaka haritasını açıkladı.

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9 Nisa tarihli, illere göre haftalık 100 bin kişide Covid-19 vaka haritasını açıkladı. Doğu Karadeniz'den en fazla vaka artışı Bayburt'ta yaşanırken, azaldığı tek şehir ise Samsun oldu. Vakaların bir önceki haftaya göre yükseldiği Trabzon'da, İl Sağlık Müdür Dr. Hakan Usta, "Lütfen kurallara uymayanların farkındalığını ve uyumunu sağlayalım da bayramı ağız tadıyla yapalım" dedi.

İllere göre haftalık 100 bin kişide koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Doğu Karadeniz'de vaka oranında en fazla artışın yaşandığı il Bayburt oldu. Bayburt'ta 244,17 olan vaka sayısı 472,47'e yükselerek yaklaşık ikiye katlandı.

Son haftalarda vaka oranlarında ciddi artış gösteren bölgede Trabzon'da vaka oranı 353,49'dan 359,28'e, Rize'de 404,81'den 453,31'e, Artvin'de 164,60'tan 223,60'a, Gümüşhane'de 206,07'den 239,23'e, Ordu'da 459,94'ten 501,71'e, Giresun'da ise 503,88'den 591,01'e yükseldi. Bölgede vakalarda düşünün gözlendiği tek şehir ise Samsun oldu. Samsun'da 100 binde 678,72 olan vaka oranı 645,17'ye geriledi.USTA: BAYRAMI AĞIZ TADIYLA YAPALIM

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, sosyal medya hesabından Covid-19 haftalık oran değişim tablosu paylaşarak, "Değerli halkımız ve cansiperane hizmetini sürdüren, her şeyin en güzeline layık sağlık ordumuz; Sizler sayesinde ilimizdeki vaka artışları ülkemize göre daha az oranlarda seyretmekte. Ancak bir kısım vatandaşımızın yapması gereken bir şeyler, eksik yapılan uygulamalar var ki vakalar azalma eğiliminde olamıyor. Lütfen kurallara uymayanların farkındalığını ve uyumunu sağlayalım da bayramı ağız tadıyla yapalım. Bu görev de her birimize düşüyor. Birlikte başarabiliriz" ifadelerine yer verdi. 


Doğu Karadeniz'de vaka sayısında tek düşüş Samsun'da
Doğu Karadeniz'de vaka sayısında tek düşüş Samsun'da
Doğu Karadeniz'de vaka sayısında tek düşüş Samsun'da
Doğu Karadeniz'de vaka sayısında tek düşüş Samsun'da
Doğu Karadeniz'de vaka sayısında tek düşüş Samsun'da
Doğu Karadeniz'de vaka sayısında tek düşüş Samsun'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

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