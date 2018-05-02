Doğu Karadeniz'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 549 Bin 556 Oldu

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde trafiğe kayıtlı araç sayısının 549 bin 556'ya ulaştığı belirtildi.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün ulaştırma istatistikleri veri tabanından derlediği verilere göre, 2018 yılı Mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 oranında artarak 22 milyon 462 bin 346 oldu. Doğu Karadeniz'de ise aynı dönemde yüzde 6,1 oranında artışla 549 bin 556'ya ulaştı. Doğu Karadeniz bölgesi araç türü bakımından incelendiğinde oransal olarak en fazla artış yüzde 13,3 ile "Özel Amaçlı" araç sayısında olurken "Otomobil" türünde yüzde 7,3 oranında artış meydana geldi.

Gümüşhane'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 24 bin 302 oldu

İller düzeyinde bakıldığında 2018 yılı Mart ayı sonunda trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre Trabzon'da yüzde 6,9 oranında artarak 188 bin 102' ye, Ordu'da yüzde 5,7 oranında artarak 132 bin 302'ye, Gümüşhane'de yüzde 5,7 oranında artarak 24 bin 302'ye, Giresun'da yüzde 5,7 oranında artarak 89 bin 490'a, Rize'de yüzde 5,5 oranında artarak 77 bin 481'e ve Artvin'de yüzde 5,2 oranında artarak 37 bin 879'a yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre 2018 yılı Mart ayı sonunda oransal olarak en fazla artan araç türleri incelendiğinde Trabzon'da "Traktör" sayısı yüzde 24,1, Ordu'da "Otobüs" sayısı yüzde 34,9, Giresun'da "Özel Amaçlı" araç sayısı yüzde 14,8, Rize'de Traktör sayısı yüzde 25,4, Artvin'de "Özel Amaçlı" araç sayısı yüzde 17,6 ve Gümüşhane'de "Özel Amaçlı" araç sayısı yüzde 25,9 arttı. Diğer yandan Otobüs sayısı Artvin'de yüzde 10,1, Rize'de yüzde 4,9, Trabzon'da yüzde 4,1 ve Gümüşhane'de yüzde 0,9, "Minibüs" sayısı ise Gümüşhane'de yüzde 1,2 azaldı.

Doğu Karadeniz'de 19 bin 496 araç devri gerçekleşti

2018 yılı Mart ayında Türkiye'de 681 bin 359 aracın devri yapılırken Doğu Karadeniz'de 19 bin 496 araç devri gerçekleşti. Bu hususta Trabzon'da 7 bin 225, Ordu'da 4 bin 553, Giresun'da 2 bin 988, Rize'de 2 bin 838, Artvin'de bin 232 ve Gümüşhane'de 660 aracın devri yapıldı. Devri yapılan araçlar içinde otomobillerin oranı ise Türkiye'de yüzde 70,2, Doğu Karadeniz'de 59,8, Ordu'da yüzde 64,5, Trabzon'da 64,0, Giresun'da yüzde 57,8, Gümüşhane'de yüzde 52,3, Rize'de yüzde 50,6 ve Artvin'de yüzde 48,1 olarak gerçekleşti. - TRABZON