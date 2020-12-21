Doğu Karadeniz'de tezgahları süsleyen hamsi balıkçıların ve vatandaşın yüzünü güldürdü

Karadeniz'de bol miktarda ve iri boyutta avlanan hamsi, balıkçı ve vatandaşları mutlu etti.

Karadeniz'de bol miktarda ve iri boyutta avlanan hamsi, balıkçı ve vatandaşları mutlu etti.

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran hamsi, vatandaşlardan rağbet gördü.

Tezgahlarda kilogramı 20 liraya kadar alıcı bulan hamsi, en çok tercih edilen balık türleri arasında yer alıyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından ilk kez istenilen büyüklükte avlanan hamsi, herkesin yüzünü güldürdü.

"Sezonun şu ana kadar en iri ve iyi hamsisi"

Balıkçı Mehmet Örsaloğlu, AA muhabirine, yeni haftaya güzel başladıklarını, tezgahlarda bol miktarda hamsinin yer aldığını söyledi.

Geçen hafta sonu denizde bereketli bir av yapıldığını ifade eden Örsaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamsi güzel, beklenen boyuta ulaşmış. Sezonun şu ana kadar en iri ve iyi hamsisi. İnşallah böyle devam eder. Geçen sene de böyle bir periyot olmuştu ancak sadece 3-5 gün sürmüştü. Sezon içerisinde böyle gelgitlerin olması doğal. Hamsi şu anda her açıdan 10 numara. Çünkü yağlanmasını tamamladı."

Örsaloğlu, hamsinin kilogramının 15-20 lira arasında satıldığını kaydederek, "Hamsi zamanını dolduruyor. Belki 1 ay daha tezgahları süsler ya da süslemez, bunun garantisi yok. Vatandaşlar bu zamanı iyi değerlendirsinler, fiyatı uygun iri hamsi bulduklarında alsınlar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay