Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği'nin düzenlemiş olduğu "Doğu Karadeniz'de Sürdürülebilir Turizm İçin Sağlık Turizmi" projesinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Trabzon Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çok amaçlı salonda yapılan açılış törenine, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Doğu Karadeniz Sağlık Turizm Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz ve sağlık turizmi temsilcileri katıldı.

Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği tarafından düzenlenen ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca desteklenen proje açılışında konuşan Ustaoğlu, sağlık turizminin önemine dikkat çekti.

Sağlık turizminin son yıllarda hızla yükselen bir trend yakaladığına vurgu yapan Ustaoğlu, sağlık konusunda bir reform yaşandığını ve Trabzon'un sağlık turizminde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, özellikle sağlık meslek lisesi öğrencilerinin sağlık turizminde ilimize yönelik yapılacak olan hizmetlerde ciddi verilerinin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada da ilimizin en önemli sektörlerinden biri turizm diğeri ise sanayi sektöründeki ilerleyişimizdir. Özellikle sağlık sektörü dediğimiz bu sektörde ilimiz açısından da önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bölgemiz en önemli potansiyele sahiptir. Karadeniz Teknik Üniversitemiz ülkemizin en önemli üniversitelerinden biri olma özelliğine sahiptir. Bunun bünyesinde hizmet veren araştırma hastanemiz ve diğer özel hastanelerle birlikte verilen hizmetlerle sağlık turizminde ciddi bir yol kat etmiş bulunmaktayız."

Konuşmaların ardından, Ustaoğlu'na, programa katkılarından ve desteklerinden dolayı plaket verildi.