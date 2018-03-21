Doğu Karadeniz'de Şubat Ayında 2 Bin 407 Konut Satıldı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Şubat ayında 2 bin 407 konutun satıldığı bildirildi.

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğü'nün, TÜİK veri tabanından derlediği bilgilere göre, 2018 yılı Şubat ayında Türkiye'de satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak 95 bin 953 olurken aynı dönemde Doğu Karadeniz'de de yüzde 0,9 düşüş ile 2 bin 407 oldu.

2018 yılının Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre iller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane'de yüzde 9,9 artarak 100, Ordu'da yüzde 6,6 yükseliş ile 714 ve Giresun'da yüzde 4,3 yükselerek 385 olurken, Artvin'de yüzde 23,7 düşüş ile 106'ya, Rize'de yüzde 7,7 azalarak 228'e ve Trabzon'da yüzde 4,4 gerileyerek 874'e düştü.

Trabzon yabancılara en fazla konut satılan 5. il oldu

Türkiye genelinde 2018 yılı Şubat ayında yabancılara bin 729 konut satışı yapıldı. Trabzon ise Türkiye genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 5. il oldu. 2017 yılı Şubat ayında Trabzon'da yabancılara toplam 44 konut satılırken, bu yılın aynı ayında yüzde 61,4 oranında artarak 71 konut satışı gerçekleşti. 2017 yılı Ocak-Şubat döneminde Trabzon'da yabancılara toplam 96 konut satılırken 2018 yılının aynı döneminde bu sayı yüzde 59,4 oranında artarak 153'e yükseldi. 2018 Şubat ayında yabancılara en fazla konut satılan ilk 10 il dikkate alındığında Trabzon, 2018 Şubat ve 2018 Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemlerine göre yabancılara satılan konut sayısı oransal olarak en çok artan il odu. - TRABZON