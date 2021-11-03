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Doğu Karadeniz'de sis ve pus etkili olacak

AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz'de sis ve pus etkili olacak

Doğu Karadeniz'de 5 gün süreyle sis ve pusun etkili olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de 5 gün süreyle sis ve pusun etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarından itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, bölgede de genellikle sabah ve gece saatlerinde sis ve pusun etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, görüş mesafesinde azalmaya neden olması beklenen sis ve pusun, 8 Kasım akşam saatlerine kadar devam edeceği ve olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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