Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının görsen şöleni objektiflere böyle yansıdı
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Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının görsen şöleni objektiflere böyle yansıdı

Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının görsen şöleni objektiflere böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin özellikle sahil kesiminde mevsimsel sıcaklıkları değişimleri nedeniyle bir kaç gündür etkili olan sis yörede seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sunuyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin özellikle sahil kesiminde mevsimsel sıcaklıkları değişimleri nedeniyle bir kaç gündür etkili olan sis yörede seyrine doyum olmayan eşsiz manzaralar sunuyor.

Bu manzaraların belki de en güzellerinden biri Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşandı. Kemalpaşa ilçesine bağlı Üçkardeş köyü zirvesini kaplayan bulutların oluşturduğu eşsiz manzara, görenleri kendine hayran bıraktı. Amatör fotoğrafçı Emin Üçüncü, fotoğraf makinesiyle bu anı ölümsüzleştirdi. Hava sıcaklığının gün içinde ani iniş çıkış gösterdiği ilçede akşam saatlerinde etkili olan sis bulutları köyün zirvesinde görsel şölen sundu. - ARTVİN

Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının görsen şöleni objektiflere böyle yansıdı
Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının görsen şöleni objektiflere böyle yansıdı
Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının görsen şöleni objektiflere böyle yansıdı
Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının görsen şöleni objektiflere böyle yansıdı
Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının görsen şöleni objektiflere böyle yansıdı
Doğu Karadeniz'de sis bulutlarının görsen şöleni objektiflere böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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