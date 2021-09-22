Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışın süreceği uyarısı - Haberler
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Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışın süreceği uyarısı

AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışın süreceği uyarısı

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışların perşembe ve cuma günleri devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışların perşembe ve cuma günleri devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölgede halen devam eden yağışların yarın ve cuma günü Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli, bu illerin kıyı kesimlerinde ise şiddetli olmasının beklendiği vurgulandı.

???????Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerindeki 1800 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli, yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olmasının da beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Doğu Karadeniz'de şiddetli yağışın süreceği uyarısı - Haberler
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