Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak ve kar bekleniyor - Haberler Ekonomi
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Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak ve kar bekleniyor

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak ve kar bekleniyor

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı, kıyı kesimlerinde yarın ve cuma günü çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

ARTVİN (AA) - Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı, kıyı kesimlerinde yarın ve cuma günü çok kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli sağanağın yarın ve cuma günü Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de çok kuvvetli, bu illerin kıyı kesimlerinde ise şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 1800 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli, yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
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Haber: Doğu Karadeniz'de şiddetli sağanak ve kar bekleniyor - Haberler Ekonomi
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