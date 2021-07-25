Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı

Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle ile oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı uyarı yapıldı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce, Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen şiddetli yağış nedeniyle ile oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve heyelana karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/ m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/ m2) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.  Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş Adil Karaismailoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Balotelli Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.07.2021 19:29:51. #1.13#

title