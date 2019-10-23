Doğu Karadeniz'de sağanak uyarısı

23.10.2019 10:44

Doğu Karadeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bugün ve yarın sabaha kadar Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.



Açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA