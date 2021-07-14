DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
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DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz'de sağanak nedeniyle bazı derelerin su seviyesi yükseldi, taşkınlar yaşandı.

DOĞU Karadeniz'de sağanak nedeniyle bazı derelerin su seviyesi yükseldi, taşkınlar yaşandı. Giresun'da dün akşam bir halı sahada yapılan nişan düğünü sırasında yolun ulaşıma kapanması sonucu mahsur kalan yaklaşık 100 kişi ekiplerce tahliye edildi. Eşi ve çocuğu ile kurtarılan Ali Talıç, 'Su birden dalga gibi geldi aracımızı sarstı. Araç su dolmaya başladı. Bizi Allah kurtarıdı" dedi. Taşkın riski bulunan dere yataklarında teyakkuza geçen ekipler, vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunuyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiliyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin su seviyeleri yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak sonrası debisi yükselen Yağlıdere nedeniyle bir halı sahaya giden yol kapandı. Halı sahada nişan düğünü yapan yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı. Taşan derenin üzerindeki köprüden geçmeye çalışan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı. İş makineleri yardımıyla çekilen araçlar kurtarıldı. Ekipler, 100 kişiyi patika yoldan güvenli bölgeye tahliye etti.

VALİLİK: 100 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Giresun Valiliği'nden Yağlıdere İlçesi Ahallı Mahallesinde daha önce yıkılan köprü yerine yapılan menfez ve servis yolunun dere taşkını sebebiyle kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Açıklamada, 'Bu nedenle karşıdaki halı sahada yapılan nişan töreninde bulunan yaklaşık 100 vatandaşımızın mahsur kalmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Nişan törenin olduğu halı sahadan karayolundan uygun geçiş mevcut olup yaklaşık 150 metre patika yoldan vatandaşlarımızın güven bir şekilde, gerekli emniyet tedbirleri alınarak tahliye edilmiştirö denildi.

KURTARILANLAR O ANLARI ANLATTI; SU DALGA GİBİ GELDİ

Taşkında yolda araç içerisinde 3 yaşındaki çocuğu ve eşi ile mahsur kalan Ali Talıç, 'Düğününe geldik. 'Hayırlı olsun' dedikten sonra acımıza bindik ve yola çıktık. Yağış vardı ama dere üzerinde bulunan yolda geçmeye engel olacak bir su yoktu. Önümde iki araç karşıya geçti. Benim geçtiğim esnada su birden dalga gibi geldi aracımızı sarstı. Araç su dolmaya başladı. 3 yaşında çocuğum ve eşim araçtaydı. Kendi imkanlarımızla araçtan çıkmaya çalıştık. Dere suyu göğsüme kadar geliyordu. Aracıda burada bulunan vatandaşların yardımı ile dere suyundan kurtarabildik. Ben geçen yıl Dereli'de de sel felaketi yaşadım. Yaşamayanın bunu anlaması mümkün değil. Aracımız kullanılmaz halde. Ama cana geleceğine mala gelsin. Bizi Allah kurtardıö diye konuştu.

'GELİN, DAMAT VE DAVETLİLER PATİKA YOLDAN TAHLİYE EDİLDİ'

Kız kardeşinin nişan düğününü yaptıklarını belirten Bayram Akkaya, 'Düğün başladıktan sonra yağmur şiddetini arttırdı. Ben düğündeydim. Arkadaşım beni aradı 'Koş, selde kaldım' dedi. Biz hemen koştuk. Yaklaşmayın, müdahale etmeyin dediler bize riskli olduğu için. Biz kendi imkanlarımızla araca halat bağladık. Halatı da belimize bağladık ve güç birliği ile aracı bulunduğu yerden çektik. Düğüne katılanlar, gelin ve damat da halı sahanın hemen arkasında bulunan fındıklığın içerisindeki patika yoldan 150 metre dik yamaçtan çıkartılıp köy yolundan tahliye edildiö dedi.

'KÖPRÜ SELE GİTTİ, GEÇİCİ OLARAK YOL YAPTIK'

O anlara tanık olan Yunus Emre Kurun ise, 'Dün çok yağmur yağdı. Barajın kapakları da açılmış suyu tutmamışlar, bir süredir arızaları da olduğu söyleniyor. Geçen yıl yaşanan sel felaketinden dolayı burada bulunan köprü yıkıldı. Bizim taş ocağımız var bu alanda. Biz geçici suretle kullanabilmek adına bu yolu yaptık. Arada bir bu yol derenin akış şiddeti artınca bozuluyor, biz yine tamir ediyoruz. Sonuçta burada bir işletmemiz var. Bu işletmenin yanı sıra burada bulunan halı sahaya ve civar köylere de ulaşım bu yolla sağlanıyor. Dün de birisi burada dereden aracı ile geçerken mahsur kalmış. Biz yine gece gelerek buradaki yolu onardık. Kullanılabilir hale getirdikö şeklinde konuştu.

DERE YATAKLARINDAN 'UZAK DURUN' ÇAĞRISI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Giresun, Trabzon ve Rize için 'sarı kod' uyarısında bulundu. Bu illerde yoğun yağış nedeniyle sel ve heyelan riski bulunduğuna dikkat çekilen uyarılarda, oluşabilecek ani sel baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Metrekareye yer yer 200 kilogramın üzerinde yağış düşmesinin beklendiği bölgede taşkın riski bulunan dere yataklarında teyakkuza geçen ekipler, vatandaşlara dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunuyor. DSİ, Karayolları, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri de riskli bölgelerde görev aldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI
DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ; MAHSUR KALAN 100 KİŞİ KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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