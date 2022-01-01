Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı - Haberler
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Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyılarında yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli, Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yağışlar, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı olarak başlayacak.

Zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde de etkili olması beklenen kar yağışının pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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