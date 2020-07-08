Doğu Karadeniz'de sağanak etkili oluyor (3) MAHSUR KALAN 14 KİŞİ KURTARILDITrabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle Yomra ilçesi Kıratlı mahallesinde 14 kişi, 2 konutta mahsur kaldı.

MAHSUR KALAN 14 KİŞİ KURTARILDI

Trabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle Yomra ilçesi Kıratlı mahallesinde 14 kişi, 2 konutta mahsur kaldı. Sel ve heyelan riski bulunan konutlarda kalanlar, AFAD ekiplerinden yardım çağrısında bulundu. Eve ulaşan ekipler, 2'si yaşlı ve yatalak, 2'si bebek 14 kişiyi tahliye ederek güvenli alana ulaştırdı.

Kaynak: DHA